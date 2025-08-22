Balade Verte La Ligne (VE1) Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Balade Verte La Ligne (VE1) En VTT assistance électrique Facile

Balade Verte La Ligne (VE1) Rue du Bourg 71120 Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Petite promenade de 6 km au cours de laquelle vous ferez le tour du bourg en toute simplicité.

Facile

English :

A short, easy 6 km walk around the village.

Deutsch :

Kleine Wanderung von 6 km Länge, bei der Sie ganz einfach um den Marktflecken herumgehen.

Italiano :

Una breve e facile passeggiata di 6 km intorno al villaggio.

Español :

Un paseo corto y fácil de 6 km alrededor del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data