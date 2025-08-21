Balade Verte La promenade de l’Ermite (MSJ 2) En VTT assistance électrique Facile

Balade Verte La promenade de l'Ermite (MSJ 2) La Motte-Saint-Jean Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Belle balade dans les hauteurs de La Motte-Saint-Jean. Passage en forêt, entre les bocages, la nature sera au rendez-vous !

English :

A beautiful walk in the hills above La Motte-Saint-Jean. Passing through forests and hedgerows, you’ll be sure to enjoy the great outdoors!

Deutsch :

Schöne Wanderung in den Anhöhen von La Motte-Saint-Jean. Passage durch den Wald, zwischen Heckenlandschaften, die Natur wird Sie begeistern!

Italiano :

Una bella passeggiata sulle alture di La Motte-Saint-Jean. Attraversando foreste e siepi, non mancherete di godervi la vita all’aria aperta!

Español :

Un hermoso paseo por las alturas de La Motte-Saint-Jean. Atravesando bosques y setos, ¡seguro que disfrutará al aire libre!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data