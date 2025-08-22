Balade Verte La vallée de la Vaivre (B 2) Beaubery Saône-et-Loire

Balade Verte La vallée de la Vaivre (B 2) En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Balade Verte La vallée de la Vaivre (B 2) Lieu-dit Le Bourg 71220 Beaubery Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Sur ce circuit, vous partirez à la découverte de la vallée de la Vaivre. Vous aurez la vue sur les reliefs de la commune de Beaubery, ses bocages, de sublimes points de vue, une dose de nature et de grand air.

https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81

English :

On this tour, you’ll discover the Vaivre valley. You’ll have a view of the Beaubery hills, its hedged farmland, sublime vistas and a dose of nature and the great outdoors.

Deutsch :

Auf dieser Strecke erkunden Sie das Tal der Vaivre. Sie werden die Reliefs der Gemeinde Beaubery, ihre Bocages, erhabene Aussichtspunkte und eine Dosis Natur und frische Luft sehen.

Italiano :

In questo tour scoprirete la valle della Vaivre. Potrete ammirare le colline di Beaubery, i suoi campi coltivati a siepe, panorami sublimi e una dose di natura e di vita all’aria aperta.

Español :

En esta excursión, descubrirá el valle del Vaivre. Contemplará las colinas de Beaubery, sus tierras de labranza con setos, vistas sublimes y una dosis de naturaleza y aire libre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data