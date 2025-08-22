Balade Verte Le grand Mornay (M2) Mornay Saône-et-Loire

Balade Verte Le grand Mornay (M2) En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Balade Verte Le grand Mornay (M2) Place de l’Église 71220 Mornay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Au point de départ sur la place de l’église, cette boucle d’une vingtaine de kilomètre vous fera passer à travers bois, le long des prairies et au dessus de plusieurs ruisseaux.

https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81

English :

Starting at the church square, this 20 km loop takes you through woods, past meadows and over several streams.

Deutsch :

Am Startpunkt auf dem Kirchplatz führt dieser Rundweg von etwa 20 Kilometern durch Wälder, entlang von Wiesen und über mehrere Bäche.

Italiano :

Partendo dalla piazza della chiesa, questo percorso di venti chilometri si snoda attraverso boschi, prati e diversi ruscelli.

Español :

Partiendo de la plaza de la iglesia, este bucle de veinte kilómetros le llevará a través de bosques, prados y varios arroyos.

