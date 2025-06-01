Balade Verte Par Mont et par Vaux (SBV 1) Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Au départ du cimetière situé dans le bourg de Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, vous partirez faire le tour du village. Une boucle de 12 km vous faisant passer par des chemins terreux, des passages en bordure de bois offrant un cadre et un calme apaisant, une vue sur les bocages et la rencontre avec le bâti authentique.

English :

Departing from the cemetery in the village of Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, you’ll set off on a tour of the village. This 12 km loop takes you along dirt tracks and through wooded areas, offering soothing peace and quiet, views of the bocage countryside and encounters with authentic buildings.

Deutsch :

Vom Friedhof in der Ortschaft Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne aus starten Sie zu einem Rundgang durch das Dorf. Der 12 km lange Rundweg führt Sie über erdige Wege und an Waldrändern entlang, die eine beruhigende Umgebung und Ruhe bieten, einen Blick auf die Bocage und die Begegnung mit authentischen Gebäuden.

Italiano :

Partendo dal cimitero del villaggio di Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, si parte per un tour del villaggio. Questo percorso di 12 km si snoda su sentieri sterrati e attraverso zone boschive, offrendo un ambiente tranquillo, viste sui campi coltivati con siepi e incontri con edifici autentici.

Español :

Saliendo del cementerio del pueblo de Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, iniciará un recorrido por el pueblo. Este circuito de 12 km le llevará por caminos de tierra y zonas arboladas, en un ambiente tranquilo, con vistas a los setos de las granjas y encuentros con edificios auténticos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data