Balade Verte Sentier panoramique (PZ1) Prizy Saône-et-Loire

Belle balade offrant une vue sur les étendues de pâtures, et un passage dans le cœur du village.
https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81
English :
A beautiful walk with views over the expanses of pastureland, and a passage through the heart of the village.
Deutsch :
Schöne Wanderung mit Blick auf die Weideflächen und durch den Dorfkern.
Italiano :
Una bella passeggiata con vista sulle distese di pascoli e un passaggio nel cuore del villaggio.
Español :
Un bonito paseo con vistas a las extensiones de pastos y un paso por el corazón del pueblo.
