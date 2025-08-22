Balade Verte Sur le haut du village (VSG 1) Varenne-Saint-Germain Saône-et-Loire
Balade Verte Sur le haut du village (VSG 1) En VTT assistance électrique Facile
29 Route de Saint Yan 71600 Varenne-Saint-Germain Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Petite balade au cœur du village de Varenne Saint Agnan. Ce circuit est idéal pour prendre de la hauteur et observé la nature. Laissez vous tenter !
Facile
https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81
English :
A short stroll through the heart of the village of Varenne Saint Agnan. It’s the perfect way to get a bird’s-eye view of nature. Give in to temptation!
Deutsch :
Ein kleiner Spaziergang im Herzen des Dorfes Varenne Saint Agnan. Dieser Rundgang ist ideal, um in die Höhe zu steigen und die Natur zu beobachten. Lassen Sie sich verführen!
Italiano :
Una breve passeggiata nel cuore del villaggio di Varenne Saint Agnan. È il modo perfetto per avere una visione d’insieme della natura. Cedete alla tentazione!
Español :
Un corto paseo en el corazón del pueblo de Varenne Saint Agnan. Es la forma perfecta de contemplar la naturaleza a vista de pájaro. ¡Caiga en la tentación!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data