Balade Verte Sur le haut du village (VSG 1) Varenne-Saint-Germain Saône-et-Loire

Balade Verte Sur le haut du village (VSG 1) En VTT assistance électrique Facile

Balade Verte Sur le haut du village (VSG 1) 29 Route de Saint Yan 71600 Varenne-Saint-Germain Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Petite balade au cœur du village de Varenne Saint Agnan. Ce circuit est idéal pour prendre de la hauteur et observé la nature. Laissez vous tenter !

Facile

https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81

English :

A short stroll through the heart of the village of Varenne Saint Agnan. It’s the perfect way to get a bird’s-eye view of nature. Give in to temptation!

Deutsch :

Ein kleiner Spaziergang im Herzen des Dorfes Varenne Saint Agnan. Dieser Rundgang ist ideal, um in die Höhe zu steigen und die Natur zu beobachten. Lassen Sie sich verführen!

Italiano :

Una breve passeggiata nel cuore del villaggio di Varenne Saint Agnan. È il modo perfetto per avere una visione d’insieme della natura. Cedete alla tentazione!

Español :

Un corto paseo en el corazón del pueblo de Varenne Saint Agnan. Es la forma perfecta de contemplar la naturaleza a vista de pájaro. ¡Caiga en la tentación!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data