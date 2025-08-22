Balades et Randonnées A la découverte du Bugat à Bourg de Visa Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne

Balades et Randonnées A la découverte du Bugat à Bourg de Visa

Partez à la découverte du Bugat à Bourg-de-Visa ! Une balade de 13,4 km entre vallons verdoyants, sous-bois et petits patrimoines cachés. Un circuit paisible pour s’immerger dans la nature et l’histoire locale.

English :

Discover the Bugat in Bourg-de-Visa! A 13.4 km walk through lush green valleys, undergrowth and hidden treasures. A peaceful circuit to immerse yourself in nature and local history.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch den Bugat in Bourg-de-Visa! Eine 13,4 km lange Wanderung durch grüne Täler, Unterholz und kleine versteckte Kulturgüter. Ein friedlicher Rundweg, auf dem Sie in die Natur und die lokale Geschichte eintauchen können.

Italiano :

Scoprite il Bugat a Bourg-de-Visa! Una passeggiata di 13,4 km attraverso valli verdeggianti, sottobosco e tesori nascosti. Un percorso tranquillo per immergersi nella natura e nella storia locale.

Español :

¡Descubra el Bugat en Bourg-de-Visa! Un paseo de 13,4 km por valles verdes, maleza y tesoros escondidos. Un sendero tranquilo para sumergirse en la naturaleza y la historia local.

