Balades et Randonnées A la découverte du Bugat à Bourg de Visa Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne

Balades et Randonnées A la découverte du Bugat à Bourg de Visa 1 route de Moissac 82190 Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne Occitanie
Partez à la découverte du Bugat à Bourg-de-Visa ! Une balade de 13,4 km entre vallons verdoyants, sous-bois et petits patrimoines cachés. Un circuit paisible pour s’immerger dans la nature et l’histoire locale.
+33 5 63 94 48 50
English :
Discover the Bugat in Bourg-de-Visa! A 13.4 km walk through lush green valleys, undergrowth and hidden treasures. A peaceful circuit to immerse yourself in nature and local history.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch den Bugat in Bourg-de-Visa! Eine 13,4 km lange Wanderung durch grüne Täler, Unterholz und kleine versteckte Kulturgüter. Ein friedlicher Rundweg, auf dem Sie in die Natur und die lokale Geschichte eintauchen können.
Italiano :
Scoprite il Bugat a Bourg-de-Visa! Una passeggiata di 13,4 km attraverso valli verdeggianti, sottobosco e tesori nascosti. Un percorso tranquillo per immergersi nella natura e nella storia locale.
Español :
¡Descubra el Bugat en Bourg-de-Visa! Un paseo de 13,4 km por valles verdes, maleza y tesoros escondidos. Un sendero tranquilo para sumergirse en la naturaleza y la historia local.
