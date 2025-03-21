Balades et randonnées Cardalus Canussel à Roquecor Roquecor Tarn-et-Garonne

Explorez la boucle Roquecor Cardalus Canussel, de 11 km mêlant sentiers boisés, vallons et hameaux. Entre nature préservée et beaux panoramas sur le Pays de Serres en Quercy, cette randonnée offre une belle immersion au cœur du territoire.

+33 5 63 94 61 94

English :

Explore the Roquecor Cardalus Canussel loop, 11 km of wooded paths, valleys and hamlets. With its unspoilt countryside and panoramic views over the Pays de Serres en Quercy, this hike is a great way to immerse yourself in the heart of the region.

Deutsch :

Erkunden Sie den 11 km langen Rundweg Roquecor Cardalus Canussel, der bewaldete Pfade, Täler und Weiler miteinander verbindet. Zwischen geschützter Natur und schönen Panoramen über das Land von Serres en Quercy bietet diese Wanderung ein schönes Eintauchen in das Herz der Region.

Italiano :

Esplorate l’anello di 11 km Roquecor Cardalus Canussel, un mix di sentieri boscosi, valli e borghi. Con la sua campagna incontaminata e le splendide viste panoramiche sulla regione di Serres en Quercy, questa passeggiata è un ottimo modo per immergersi nel cuore della zona.

Español :

Recorra los 11 km del bucle Roquecor Cardalus Canussel, una mezcla de senderos boscosos, valles y aldeas. Con sus paisajes vírgenes y sus hermosas vistas panorámicas sobre la región de Serres en Quercy, este paseo es una excelente manera de sumergirse en el corazón de la zona.

Mise à jour: 2025-03-21