Balades et Randonnées Le chemin des fontaines à Brassac Brassac Tarn-et-Garonne

Balades et Randonnées Le chemin des fontaines à Brassac 30 place de la mairie 82190 Brassac Tarn-et-Garonne Occitanie

Entre vallées et plateaux, partez sur le chemin des fontaines à la découverte de moulins, d’un château médiéval, de sources rafraîchissantes et d’un panorama sur la vallée de la Séoune.

+33 5 63 94 48 50

English :

Between valleys and plateaus, follow the fountain trail to discover mills, a medieval castle, refreshing springs and a panoramic view over the Séoune valley.

Deutsch :

Zwischen Tälern und Hochebenen können Sie auf dem Brunnenweg Mühlen, ein mittelalterliches Schloss, erfrischende Quellen und einen Panoramablick auf das Séoune-Tal entdecken.

Italiano :

Tra valli e altipiani, seguite il sentiero delle fontane per scoprire mulini, un castello medievale, sorgenti rinfrescanti e una vista panoramica sulla valle della Séoune.

Español :

Entre valles y mesetas, siga el sendero de las fuentes para descubrir molinos, un castillo medieval, fuentes refrescantes y una vista panorámica sobre el valle del Séoune.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme