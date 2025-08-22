Balades et randonnées le chemin des pastourels à Montagudet Montagudet Tarn-et-Garonne

Balades et randonnées le chemin des pastourels à Montagudet

Balades et randonnées le chemin des pastourels à Montagudet 1235 Route de Garenne-Magnac 82110 Montagudet Tarn-et-Garonne Occitanie

Au départ de Montagudet, cette boucle de 10 km mêle nature, sous-bois, patrimoine rural et points de vue sur les paysages vallonnés du Quercy. Une randonnée bucolique sur les traces des pastourels.

+33 5 63 94 61 94

English :

Leaving from Montagudet, this 10 km loop combines nature, undergrowth, rural heritage and views over the rolling Quercy countryside. A bucolic hike in the footsteps of the pastourels.

Deutsch :

Dieser 10 km lange Rundweg, der in Montagudet beginnt, verbindet Natur, Unterholz, ländliches Erbe und Aussichtspunkte auf die hügelige Landschaft des Quercy. Eine bukolische Wanderung auf den Spuren der Hirtenkinder.

Italiano :

Partendo da Montagudet, questo percorso di 10 km combina natura, sottobosco, patrimonio rurale e vista sulla campagna del Quercy. Una passeggiata bucolica sulle orme dei pastori.

Español :

Con salida de Montagudet, este bucle de 10 km combina naturaleza, sotobosque, patrimonio rural y vistas sobre la ondulada campiña del Quercy. Un paseo bucólico tras las huellas de los pastores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme