Balades et randonnées Le Claux -Le Mas à Roquecor Roquecor Tarn-et-Garonne

Balades et randonnées Le Claux -Le Mas à Roquecor 1 place de la Mairie 82150 Roquecor Tarn-et-Garonne Occitanie

Découvrez la boucle du Claux Le Mas à Roquecor, un itinéraire de 9 km entre chemins boisés, vallons et hameaux typiques. Une randonnée paisible où nature préservée et vues dégagées sur la campagne du Pays de Serres en Quercy se mêlent harmonieusement.

+33 5 63 94 61 94

English :

Discover the Le Claux Le Mas to Roquecor loop, a 9 km itinerary between wooded paths, valleys and typical hamlets. A peaceful hike where unspoilt nature and unobstructed views of the Pays de Serres en Quercy countryside blend harmoniously.

Deutsch :

Entdecken Sie den Rundweg von Le Claux Le Mas in Roquecor, eine 9 km lange Strecke zwischen Waldwegen, Tälern und typischen Weilern. Eine friedliche Wanderung, bei der sich geschützte Natur und weite Ausblicke auf die Landschaft des Pays de Serres en Quercy harmonisch miteinander verbinden.

Italiano :

Scoprite l’anello Le Claux Le Mas Roquecor, un percorso di 9 km attraverso sentieri boscosi, valli e borghi tipici. Un’escursione tranquilla in cui la natura incontaminata e i panorami ininterrotti della campagna di Serres en Quercy si fondono armoniosamente.

Español :

Descubra el bucle Le Claux Le Mas a Roquecor, un recorrido de 9 km a través de senderos boscosos, valles y aldeas típicas. Una excursión tranquila en la que la naturaleza virgen y las vistas ininterrumpidas de la campiña de Serres en Quercy se funden armoniosamente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme