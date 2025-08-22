Balades et randonnées les buttes de Valeilles Valeilles Tarn-et-Garonne

Balades et randonnées les buttes de Valeilles

Balades et randonnées les buttes de Valeilles Le Bourg 82150 Valeilles Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte des Buttes de Valeilles, (circuit de 7.5 km) entre collines, et panoramas ouverts. Cette randonnée, alternant passages ombragés et points de vue dégagés, offre une belle balade dans la nature préservée du Pays de Serres en Quercy.

+33 5 63 94 61 94

English :

Discover the Buttes de Valeilles, (7.5 km circuit) between hills and open panoramas. This hike, alternating between shady passages and open vistas, offers a beautiful stroll through the unspoilt countryside of the Pays de Serres en Quercy.

Deutsch :

Entdecken Sie die Buttes de Valeilles (7,5 km lange Strecke) zwischen Hügeln und offenen Panoramen. Diese Wanderung, bei der sich schattige Passagen mit offenen Aussichtspunkten abwechseln, bietet einen schönen Spaziergang in der unberührten Natur des Pays de Serres en Quercy.

Italiano :

Scoprite le Buttes de Valeilles (percorso di 7,5 km), con le sue dolci colline e i suoi panorami aperti. Questa passeggiata, che alterna tratti ombreggiati a panorami aperti, offre una bella passeggiata nella campagna incontaminata della regione di Serres en Quercy.

Español :

Descubra las Buttes de Valeilles (sendero de 7,5 km), con sus colinas onduladas y sus panoramas abiertos. Este paseo, que alterna tramos sombreados y vistas abiertas, ofrece un hermoso paseo por la naturaleza virgen de la región de Serres en Quercy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme