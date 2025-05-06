Balades et Randonnées Les vestiges de Sept Albres à Belvèze Belvèze Tarn-et-Garonne

Partez sur les traces du passé avec la rando Les vestiges de Sept Albres à Belvèze ! Entre nature préservée et patrimoine oublié, découvrez les secrets d’un ancien village disparu. Une balade captivante entre histoire et paysages du Quercy.

+33 5 63 94 48 50

English :

Follow in the footsteps of the past with the Les vestiges de Sept Albres hike in Belvèze! Between unspoilt nature and forgotten heritage, discover the secrets of an ancient village that no longer exists. A captivating walk through the history and landscapes of Quercy.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Spuren der Vergangenheit mit der Wanderung Les vestiges de Sept Albres in Belvèze! Entdecken Sie zwischen unberührter Natur und vergessenem Kulturerbe die Geheimnisse eines alten, verschwundenen Dorfes. Eine fesselnde Wanderung zwischen Geschichte und Landschaften des Quercy.

Italiano :

Seguite le tracce del passato con l’escursione Les vestiges de Sept Albres a Belvèze! Tra natura incontaminata e patrimonio dimenticato, scoprite i segreti di un antico villaggio che non esiste più. Una passeggiata affascinante attraverso la storia e i paesaggi della regione del Quercy.

Español :

Siga las huellas del pasado con la excursión Les vestiges de Sept Albres en Belvèze Entre naturaleza virgen y patrimonio olvidado, descubra los secretos de un antiguo pueblo que ya no existe. Un paseo cautivador por la historia y los paisajes de la región de Quercy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme