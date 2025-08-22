Balades et randonnées Saint Pierre de Najac à Miramont de Quercy Miramont-de-Quercy Tarn-et-Garonne

Balades et randonnées Saint Pierre de Najac à Miramont de Quercy

83 rue de la Mairie 82190 Miramont-de-Quercy Tarn-et-Garonne Occitanie

Depuis Miramont-de-Quercy, cette boucle de 6 km vous conduit jusqu’à l’église de Saint-Pierre-de-Najac. Entre vallées paisibles, petits chemins et patrimoine rural, une balade courte et pleine de charme.

+33 5 63 94 61 94

English :

From Miramont-de-Quercy, this 6 km loop takes you to the church of Saint-Pierre-de-Najac. Between peaceful valleys, narrow lanes and rural heritage, this is a short, charming walk.

Deutsch :

Von Miramont-de-Quercy aus führt Sie dieser 6 km lange Rundweg bis zur Kirche von Saint-Pierre-de-Najac. Zwischen friedlichen Tälern, kleinen Wegen und ländlichem Erbe, eine kurze und charmante Wanderung.

Italiano :

Da Miramont-de-Quercy, questo percorso di 6 km conduce alla chiesa di Saint-Pierre-de-Najac. Tra valli tranquille, vicoli stretti e patrimonio rurale, questa è una breve passeggiata ricca di fascino.

Español :

Desde Miramont-de-Quercy, este bucle de 6 km le llevará hasta la iglesia de Saint-Pierre-de-Najac. Entre valles tranquilos, callejuelas estrechas y patrimonio rural, es un paseo corto lleno de encanto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme