Balades ludiques Fossieux- Aulnois-Sur-Seille Fossieux Moselle

Balades ludiques Fossieux- Aulnois-Sur-Seille 9 rue des Templiers 57590 Fossieux Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 2600.0 Tarif :

Découvrez le pays du Saulnois en famille et en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les rues de nos villages et de leur paysages, sur un parcours de découverte ponctué d’énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l’office de tourisme, ou à télécharger directement ici. Parcours adapté à trois niveaux d’âge 4-6 ans, 7-9 ans et 10-12 ans… et pour toute la famille ! Circuit à pied ou à voiture.

http://www.tourisme-saulnois.com/ +33 3 87 01 16 26

English :

Discover the Saulnois country with your family and have fun! This fun walk will take you through the streets of our villages and their landscapes, on a discovery trail punctuated with riddles. Be curious, observant, and collect the clues that will allow you to solve an enigma! Game booklet available at the tourist office, or to download directly here. Course adapted to three age levels 4-6 years, 7-9 years and 10-12 years… and for the whole family! Circuit on foot or by car.

Deutsch :

Entdecken Sie das Pays du Saulnois mit Ihrer Familie und haben Sie Spaß dabei! Dieser spielerische Spaziergang führt Sie durch die Straßen unserer Dörfer und ihre Landschaften, auf einem Entdeckungsparcours, der mit Rätseln gespickt ist. Seien Sie neugierig, beobachten Sie und sammeln Sie die Hinweise, die Ihnen helfen, ein Rätsel zu lösen! Das Spielheft ist in der Touristeninformation erhältlich oder kann hier direkt heruntergeladen werden. Parcours für drei Altersstufen geeignet 4-6 Jahre, 7-9 Jahre und 10-12 Jahre… und für die ganze Familie! Rundgang zu Fuß oder mit dem Auto.

Italiano :

Scoprite la regione di Saulnois con la vostra famiglia e divertitevi! Questa divertente passeggiata vi porterà attraverso le strade dei nostri villaggi e i loro paesaggi, in un percorso di scoperta costellato di indovinelli. Siate curiosi, osservatori e raccogliete gli indizi che vi permetteranno di risolvere l’enigma! Il libretto di gioco è disponibile presso l’ufficio turistico o può essere scaricato direttamente qui. Il percorso è adatto a tre livelli di età: 4-6 anni, 7-9 anni e 10-12 anni… e per tutta la famiglia! Circuito a piedi o in auto.

Español :

Descubra la región de Saulnois con su familia y diviértase Este divertido paseo le llevará por las calles de nuestros pueblos y sus paisajes, en un recorrido de descubrimiento salpicado de acertijos. Sé curioso, observador y recoge las pistas que te permitirán resolver un enigma El folleto del juego está disponible en la oficina de turismo, o puede descargarse directamente aquí. La ruta es adecuada para tres niveles de edad: 4-6 años, 7-9 años y 10-12 años… ¡y para toda la familia! Circuito a pie o en coche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-20