Balades Vertes En terre Lesdégarienne (PLM4) Saint-Léger-lès-Paray Saône-et-Loire

Balade Verte En terre Lesdégarienne (PLM4) Aire de pique-nique 71600 Saint-Léger-lès-Paray Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 8000.0
Partez de l’aire de pique-nique en direction du bourg du village. Vous traverserez le cœur de Saint-Léger-les-Paray, vous longerez l’Oudrache et passerez entre les bocages.
English :
Set off from the picnic area towards the village centre. You’ll pass through the heart of Saint-Léger-les-Paray, skirting the river Oudrache and winding your way through the hedgerows.
Deutsch :
Starten Sie vom Picknickplatz aus in Richtung des Dorfkerns. Sie durchqueren das Herz von Saint-Léger-les-Paray, gehen am Oudrache entlang und durchqueren Heckenlandschaften.
Italiano :
Partite dall’area picnic verso il centro del paese. Si attraversa il cuore di Saint-Léger-les-Paray, costeggiando il fiume Oudrache e passando attraverso le siepi.
Español :
Salga del merendero en dirección al centro del pueblo. Atravesará el corazón de Saint-Léger-les-Paray, bordeando el río Oudrache y pasando entre setos.
