Balades Vertes Les Fours (VE2) Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Village d’origine celtique, Vendenesse-lès-Charolles s’étend sur 2738 hectares et compte 805 habitants. L’élevage domine au milieu d’une mosaïque de praires entourées de haies. Son église romane, datant du XIIème siècle, le château de Collanges du XVIème siècle reconstruit sur les ruines d’une forteresse du XIème siècle et des fours à chaux constituent le patrimoine de cette commune.

A village of Celtic origin, Vendenesse-lès-Charolles covers 2738 hectares and has a population of 805. Livestock farming dominates amid a mosaic of hedged meadows. Its 12th-century Romanesque church, the 16th-century Château de Collanges rebuilt on the ruins of an 11th-century fortress and lime kilns make up the commune?s heritage.

Vendenesse-lès-Charolles ist ein Dorf keltischen Ursprungs, das sich über 2738 Hektar erstreckt und 805 Einwohner zählt. Inmitten eines Mosaiks aus von Hecken umgebenen Wiesen dominiert die Viehzucht. Jahrhundert, das Schloss Collanges aus dem 16. Jahrhundert, das auf den Ruinen einer Festung aus dem 11. Jahrhundert errichtet wurde, und die Kalköfen bilden das Kulturerbe der Gemeinde.

Villaggio di origine celtica, Vendenesse-lès-Charolles si estende su 2738 ettari e conta 805 abitanti. Il villaggio è dominato dall’allevamento di bestiame in un mosaico di prati circondati da siepi. La sua chiesa romanica, risalente al XII secolo, il castello di Collanges del XVI secolo, ricostruito sulle rovine di una fortezza dell’XI secolo, e le fornaci di calce costituiscono il patrimonio di questo comune.

Vendenesse-lès-Charolles es un pueblo de origen celta de 2.738 hectáreas y 805 habitantes. El pueblo está dominado por la ganadería en medio de un mosaico de prados rodeados de setos. Su iglesia románica, del siglo XII, el castillo de Collanges, del siglo XVI, reconstruido sobre las ruinas de una fortaleza del siglo XI, y los hornos de cal constituyen el patrimonio de este municipio.

