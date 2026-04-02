Balad’Sioule N°9 Les terrasses de la Sioule Bègues Allier

Balad’Sioule N°9 Les terrasses de la Sioule

Balad’Sioule N°9 Les terrasses de la Sioule 03800 Bègues Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Perché au-dessus des gorges de Rouzat, Bègues embrasse la vallée de la Sioule comme aucun autre village. Les panoramas sont grandioses et invitent au voyage.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

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English :

From the hill of vineyards, the old village of Verneui-in-Bourbonnais ,seems to wait for visitors

Deutsch :

Hoch über den Schluchten von Rouzat gelegen, überblickt Bègues das Tal der Sioule wie kein anderes Dorf. Die Panoramen sind grandios und laden zu einer Reise ein.

Italiano :

Arroccato sopra le gole di Rouzat, Bègues abbraccia la valle della Sioule come nessun altro villaggio. I panorami sono mozzafiato e vi invitano a fare un viaggio.

Español :

Encaramado sobre las gargantas del Rouzat, Bègues abraza el valle del Sioule como ningún otro pueblo. Los panoramas son impresionantes e invitan a emprender un viaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme