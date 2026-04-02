Balcon du Parc Dosches Aube
Balcon du Parc Dosches Aube vendredi 1 mai 2026.
Balcon du Parc
Balcon du Parc Voie de Champigny 10270 Dosches Aube Grand Est
Durée : 7200 Distance : 24104.8 Tarif :
Durée: 29,44 km 2h
Type de circuit: Circuits VTC
Type de balisage: pas de balisage
Couleur de balisage: Pas de balisage
Type de chemins:
Routes/chemins blancs agricoles ou herbeux
Intérêts
village, moulin de Dosches
champs, openfields
Balcon du Parc/ haut de la garenne
Equipements ou infrastructures d’accueil
Dosches
1 camping
1 gîte
Laubressel
2 gîtes
2 chambres d’hôtes
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English :
Duration: 29.44 km 2h
Tour type: VTC tours
Type of markings: no markings
Color of markings: No markings
Type of paths:
Agricultural or grassy roads/white paths
Interests
village, Dosches mill
fields, openfields
Balcon du Parc/ haut de la garenne
Facilities and infrastructures
Dosches
1 campsite
1 gîte
Laubressel
2 gîtes
2 guest rooms
Deutsch :
Dauer: 29,44 km 2 Stunden
Art der Strecke: Mountainbike-Touren
Art der Markierung: keine Markierung
Farbe der Markierung: Keine Markierung
Art der Wege:
Straßen/Weiße Feld- oder Graswege
Interessen
dorf, Mühle von Dosches
felder, Openfields
Balcon du Parc/ oberer Teil des Garenne
Einrichtungen oder Infrastrukturen für die Aufnahme
Dosches
1 Campingplatz
1 Herberge
Laubressel
2 Unterkünfte
2 Gästezimmer
Italiano :
Durata: 29,44 km 2 ore
Tipo di percorso: percorsi VTC
Tipo di segnaletica: nessuna segnaletica
Colore della segnaletica: nessuna segnaletica
Tipo di sentieri:
Strade agricole o erbose/sentieri bianchi
Interessi
villaggio, mulino Dosches
campi, campi aperti
Balcone del parco/ cima della garenna
Strutture e infrastrutture
Dosches
1 campeggio
1 alloggio
Laubressel
2 alloggi
2 camere per gli ospiti
Español :
Duración: 29,44 km 2 horas
Tipo de ruta: rutas VTC
Tipo de señalización: sin señalización
Color del marcado: Sin marcado
Tipo de caminos:
Caminos agrícolas o de hierba/caminos blancos
Intereses
pueblo, molino de Dosches
campos, descampados
Balcón del Parque/ cima de la garenne
Instalaciones e infraestructuras
Dosches
1 camping
1 casa rural
Laubressel
2 casas rurales
2 habitaciones de huéspedes
Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-11-28 par Aube en Champagne Attractivité