Balcon du Parc Dosches Aube

Balcon du Parc

Balcon du Parc Voie de Champigny 10270 Dosches Aube Grand Est

Durée : 7200 Distance : 24104.8 Tarif :

Durée: 29,44 km 2h

Type de circuit: Circuits VTC

Type de balisage: pas de balisage

Couleur de balisage: Pas de balisage

Type de chemins:

Routes/chemins blancs agricoles ou herbeux

Intérêts

village, moulin de Dosches

champs, openfields

Balcon du Parc/ haut de la garenne

Equipements ou infrastructures d’accueil

Dosches

1 camping

1 gîte

Laubressel

2 gîtes

2 chambres d’hôtes

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English :

Duration: 29.44 km 2h

Tour type: VTC tours

Type of markings: no markings

Color of markings: No markings

Type of paths:

Agricultural or grassy roads/white paths

Interests

village, Dosches mill

fields, openfields

Balcon du Parc/ haut de la garenne

Facilities and infrastructures

Dosches

1 campsite

1 gîte

Laubressel

2 gîtes

2 guest rooms

Deutsch :

Dauer: 29,44 km 2 Stunden

Art der Strecke: Mountainbike-Touren

Art der Markierung: keine Markierung

Farbe der Markierung: Keine Markierung

Art der Wege:

Straßen/Weiße Feld- oder Graswege

Interessen

dorf, Mühle von Dosches

felder, Openfields

Balcon du Parc/ oberer Teil des Garenne

Einrichtungen oder Infrastrukturen für die Aufnahme

Dosches

1 Campingplatz

1 Herberge

Laubressel

2 Unterkünfte

2 Gästezimmer

Italiano :

Durata: 29,44 km 2 ore

Tipo di percorso: percorsi VTC

Tipo di segnaletica: nessuna segnaletica

Colore della segnaletica: nessuna segnaletica

Tipo di sentieri:

Strade agricole o erbose/sentieri bianchi

Interessi

villaggio, mulino Dosches

campi, campi aperti

Balcone del parco/ cima della garenna

Strutture e infrastrutture

Dosches

1 campeggio

1 alloggio

Laubressel

2 alloggi

2 camere per gli ospiti

Español :

Duración: 29,44 km 2 horas

Tipo de ruta: rutas VTC

Tipo de señalización: sin señalización

Color del marcado: Sin marcado

Tipo de caminos:

Caminos agrícolas o de hierba/caminos blancos

Intereses

pueblo, molino de Dosches

campos, descampados

Balcón del Parque/ cima de la garenne

Instalaciones e infraestructuras

Dosches

1 camping

1 casa rural

Laubressel

2 casas rurales

2 habitaciones de huéspedes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-11-28 par Aube en Champagne Attractivité