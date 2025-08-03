Baleix chemin de Saint-Martin Baleix Pyrénées-Atlantiques

Baleix chemin de Saint-Martin vendredi 1 août 2025.

Baleix chemin de Saint-Martin A pieds Très facile

Baleix chemin de Saint-Martin Eglise 64460 Baleix Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Une petite montée en sous-bois pour se mettre en jambe, quelques passages humides l’hiver, des béarnaises typiques ci et là… tous les ingrédients sont réunis sur le chemin de Saint Martin pour une sympathique balade en famille.

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 33 62 25

English : Baleix chemin de Saint-Martin

A short climb through undergrowth to get you going, a few wet stretches in winter, typical Béarnaises here and there… all the ingredients are there on the Chemin de Saint Martin for a pleasant family walk.

Deutsch : Baleix chemin de Saint-Martin

Ein kleiner Anstieg im Unterholz, um in Schwung zu kommen, einige feuchte Passagen im Winter, typische Béarnaises hier und da… Auf dem Weg nach Saint Martin sind alle Zutaten für einen sympathischen Familienspaziergang vereint.

Italiano :

Una breve salita nel sottobosco per mettere in moto le gambe, qualche tratto bagnato in inverno, le tipiche Béarnaises qua e là… Sul Chemin de Saint Martin ci sono tutti gli ingredienti per una piacevole passeggiata in famiglia.

Español : Baleix chemin de Saint-Martin

Una pequeña subida por la maleza para poner en marcha las piernas, algunos tramos mojados en invierno, las típicas bearnesas aquí y allá… todos los ingredientes están presentes en el Chemin de Saint Martin para un agradable paseo en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine