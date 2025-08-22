BALUDIK EN’QUÊTE DE PLANTES AU PARC DES GARENNES Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

BALUDIK EN’QUÊTE DE PLANTES AU PARC DES GARENNES

En’Quête de plantes au Parc des Garennes Sur l’ardoise, des plantes et des humains. Des plantes de pelouses sèches comme l’écume sur les vagues bleutées de l’ardoise. Et au creux des anciennes carrières, tout en contraste, des mares peuplées de nénuphars et même de plantes de tourbières !

+33 2 41 78 26 21

English :

En’Quête de plantes au Parc des Garennes On the slate, plants and humans. Dry lawn plants like foam on the blue waves of the slate. And in the hollow of the old quarries, in stark contrast, ponds filled with water lilies and even bog plants!

Deutsch :

En’Quête de plantes au Parc des Garennes: Auf dem Schiefer, Pflanzen und Menschen. Trockenrasenpflanzen wie Schaum auf den blauen Wellen des Schiefers. Und in der Vertiefung der alten Steinbrüche, ganz im Kontrast, Teiche, die von Seerosen und sogar Moorpflanzen bevölkert sind!

Italiano :

Sull’ardesia, le piante e le persone. L’erba secca si pianta come schiuma sulle onde blu dell’ardesia. E nelle cavità delle vecchie cave, in netto contrasto, stagni pieni di ninfee e persino di piante palustri!

Español :

En la pizarra, las plantas y las personas. La hierba seca se planta como la espuma en las olas azules de la pizarra. Y en la hondonada de las antiguas canteras, en marcado contraste, estanques llenos de nenúfares e incluso plantas de pantano

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime