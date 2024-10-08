Bande dessinée et patrimoine Angoulême Charente

Bande dessinée et patrimoine Angoulême Charente vendredi 1 août 2025.

Bande dessinée et patrimoine

Bande dessinée et patrimoine Avenue de Lattre de Tassigny 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte de 19 Murs Peints imaginés par des auteurs de bandes dessinées prestigieux. Depuis son promontoire rocheux dominant les vallées de la Charente et de l’Anguienne, Angoulême offre au promeneur de remarquables points de vues.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Discover 19 painted walls designed by prestigious comic strip artists. From its rocky promontory overlooking the Charente and Anguienne valleys, Angoulême offers walkers remarkable views.

Deutsch :

Entdecken Sie 19 Wandgemälde, die von berühmten Comic-Autoren gestaltet wurden. Von seinem felsigen Vorsprung aus, der die Täler der Charente und der Anguienne überragt, bietet Angoulême dem Wanderer bemerkenswerte Ausblicke.

Italiano :

Scoprite 19 muri dipinti creati da prestigiosi fumettisti. Dal suo promontorio roccioso che domina le valli della Charente e dell’Anguienne, Angoulême offre una vista straordinaria.

Español :

Descubra 19 muros pintados por prestigiosos dibujantes de cómics. Desde su promontorio rocoso que domina los valles de Charente y Anguienne, Angulema ofrece unas vistas notables.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-08 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme