Barenton < > Mortain Barenton Manche

Barenton < > Mortain

Barenton < > Mortain 50720 Barenton Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 14000.0 Tarif :

À flancs de coteaux, surgit Mortain, cœur verdoyant du bocage normand, carrefour de la Vélomaritime et de la Véloscénie. Voie verte exclusive pour cette étape de la Véloscénie, excepté l’incontournable liaison vers Mortain.

English : Barenton < > Mortain

Mortain, the green heart of the Normandy bocage, crossroads of the Vélomaritime and the Véloscénie, rises from the hillsides. This stage of the Véloscénie is an exclusive greenway, except for the inevitable link to Mortain.

Deutsch :

An den Hängen taucht Mortain auf, das grüne Herz der normannischen Bocage, ein Knotenpunkt der Vélomaritime und der Véloscénie. Diese Etappe der Véloscénie ist ausschließlich auf grünen Wegen zu bewältigen, mit Ausnahme der unumgänglichen Verbindung nach Mortain.

Italiano :

Mortain, il cuore verde del bocage normanno, crocevia della Vélomaritime e della Véloscénie, sorge dalle colline. Questa tappa della Véloscénie è un percorso verde esclusivo, ad eccezione dell’inevitabile collegamento con Mortain.

Español :

Mortain, corazón verde del bocage normando, encrucijada del Vélomaritime y la Véloscénie, se alza en las laderas. Esta etapa de la Véloscénie es una vía verde exclusiva, salvo el inevitable enlace con Mortain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme