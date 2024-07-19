Barme des chèvres Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Barme des chèvres Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.

Barme des chèvres Randonnée pédestre en boucle

Barme des chèvres Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Barme mot patois, correspondant à un abri sous un surplomb rocheux, utilisé par les bergers de chèvres.

http://www.pralognan.com/   +33 4 79 08 79 08

English : Loop walk Barme des Chèvres (« Goat Shelter »)

« Barme » is a local word that refers to a shelter under a rock overhang used by goat shepherds.

Deutsch :

Barme: Patois-Wort, das einem Unterstand unter einem Felsüberhang entspricht, der von Ziegenhirten genutzt wird.

Italiano :

Barme: parola patois che indica un riparo sotto una sporgenza rocciosa, usato dai pastori di capre.

Español : Paseo circular Barme des chèvres (« Bar de cabras »)

Barme: palabra patois para designar un refugio bajo un saliente rocoso, utilizado por los pastores de cabras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme