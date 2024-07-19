Barme des chèvres Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie
Barme des chèvres Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.
Barme des chèvres Randonnée pédestre en boucle
Barme des chèvres Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Barme mot patois, correspondant à un abri sous un surplomb rocheux, utilisé par les bergers de chèvres.
http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Loop walk Barme des Chèvres (« Goat Shelter »)
« Barme » is a local word that refers to a shelter under a rock overhang used by goat shepherds.
Deutsch :
Barme: Patois-Wort, das einem Unterstand unter einem Felsüberhang entspricht, der von Ziegenhirten genutzt wird.
Italiano :
Barme: parola patois che indica un riparo sotto una sporgenza rocciosa, usato dai pastori di capre.
Español : Paseo circular Barme des chèvres (« Bar de cabras »)
Barme: palabra patois para designar un refugio bajo un saliente rocoso, utilizado por los pastores de cabras.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme