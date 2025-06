Itinéraire baroque en Périgord: L’ITINÉRAIRE La Rochebeaucourt-et-Argentine 2 août 2025 08:30

Dordogne

Itinéraire baroque en Périgord: L’ITINÉRAIRE La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 08:30:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

L’ITINÉRAIRE. Six concerts, six lieux, un itinéraire bucolique et roman. Concert à 09h30 « Sonates et Fantaisies » dans l’église Saint Théodore de La Rochebeaucourt. Départ de l’itinéraire à 10h30 à l’église d’Argentine. Tarifs: 97€ et 80€ (réduit).

L’ITINÉRAIRE. Six concerts, six lieux, un itinéraire bucolique et roman. Concert à 09h30 « Sonates et Fantaisies » dans l’église Saint Théodore de La Rochebeaucourt. Départ de l’itinéraire à 10h30 à l’église d’Argentine. Tarifs: 97€ et 80€ (réduit). .

La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 05 13

English : Itinéraire baroque en Périgord: L’ITINÉRAIRE

THE ITINERARY: Six concerts, six venues, a bucolic and romantic itinerary. Concert at 09:30 am « Sonates et Fantaisies » in the church of Saint Théodore in La Rochebeaucourt. Departure at 10:30 a.m. from the church in Argentina. Prices: 97? and 80? (reduced).

German : Itinéraire baroque en Périgord: L’ITINÉRAIRE

L’ITINÉRAIRE. 6 Konzerte, 6 Orte, eine bukolische und romanische Route. Konzert um 09:30 Uhr « Sonates et Fantaisies » in der Kirche Saint Théodore in La Rochebeaucourt. Start der Route um 10:30 Uhr in der Kirche von Argentine. Eintrittspreise: 97? und 80? (ermäßigt).

Italiano :

Sei concerti, sei luoghi, un itinerario bucolico e romantico. Concerto alle 9.30 « Sonates et Fantaisies » nella chiesa di Saint Théodore a La Rochebeaucourt. Inizio dell’itinerario alle 10:30 presso la chiesa di Argentina. Ingresso: 97 euro e 80 euro (ridotto).

Espanol : Itinéraire baroque en Périgord: L’ITINÉRAIRE

EL ITINERARIO. Seis conciertos, seis lugares, un itinerario bucólico y romántico. Concierto a las 9:30 h « Sonates et Fantaisies » en la iglesia de Saint Théodore de La Rochebeaucourt. Inicio del itinerario a las 10:30 h en la iglesia de Argentina. Entrada: 97 euros y 80 euros (con descuento).

L’événement Itinéraire baroque en Périgord: L’ITINÉRAIRE La Rochebeaucourt-et-Argentine a été mis à jour le 2025-06-22 par Val de Dronne