Itinéraire Baroque: La Roche Baroque La Rochebeaucourt-et-Argentine 1 août 2025 11:00

Dordogne

Itinéraire Baroque: La Roche Baroque La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne

Début : 2025-08-01 11:00:00

fin : 2025-08-01 23:00:00

2025-08-01

Café baroque et marché gourmand sur le champ de foire. 3 concerts à 12h, 17h et 21h dans l’église Saint-Théodore. 2 conférences à 15h et 18h dans la salle des fêtes.

La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 05 13

English : Itinéraire Baroque: La Roche Baroque

Baroque café and gourmet market on the fairground. 3 concerts at 12pm, 5pm and 9pm in Saint-Théodore church. 2 lectures at 3pm and 6pm in the Salle des Fêtes.

German : Itinéraire Baroque: La Roche Baroque

Barockcafé und Gourmetmarkt auf dem Festplatz. 3 Konzerte um 12.00, 17.00 und 21.00 Uhr in der Kirche Saint-Théodore. 2 Vorträge um 15.00 und 18.00 Uhr in der Festhalle.

Italiano :

Caffè barocco e mercato gastronomico nell’area della fiera. 3 concerti alle 12.00, alle 17.00 e alle 21.00 nella chiesa di Saint-Théodore. 2 conferenze alle 15.00 e alle 18.00 nella sala del villaggio.

Espanol : Itinéraire Baroque: La Roche Baroque

Café barroco y mercado gastronómico en el recinto ferial. 3 conciertos a las 12 h, 17 h y 21 h en la iglesia de Saint-Théodore. 2 conferencias a las 15 h y 18 h en la sala del pueblo.

