Itinéraire baroque théâtre Magnac Lavalette Villars Magnac-Lavalette-Villars

Itinéraire baroque théâtre Magnac Lavalette Villars Magnac-Lavalette-Villars mercredi 23 juillet 2025.

Itinéraire baroque théâtre

Magnac Lavalette Villars Chateau de la Mercerie Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

si adhérent à l’association

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 21:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

George Dandin ou le mari confondu comédie-ballet de Molière, sur une musique de Lully (représentation théâtrale sans musiciens) et mis en scène par Xavier Roux.

.

Magnac Lavalette Villars Chateau de la Mercerie Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 03 57 chateaudelamercerie16@gmail.com

English :

George Dandin ou le mari confondu: comedy-ballet by Molière, with music by Lully (theatrical performance without musicians), directed by Xavier Roux.

German :

George Dandin ou le mari confondu: Ballett-Komödie von Molière, mit Musik von Lully (Theateraufführung ohne Musiker) und inszeniert von Xavier Roux.

Italiano :

George Dandin ou le mari confondu: una commedia-balletto di Molière, musicata da Lully (spettacolo teatrale senza musicisti) e diretta da Xavier Roux.

Espanol :

George Dandin ou le mari confondu: comedia-ballet de Molière, con música de Lully (representación teatral sin músicos) y dirigida por Xavier Roux.

L’événement Itinéraire baroque théâtre Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme du Sud Charente