Bartas de Lahonce / Lehuntzeko bartak Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Située à quelques hectomètres de l’Adour, la plaine d’Arbéou et les barthes de Lahonce constituent un ensemble écologique d’intérêt majeur entre le village et l’agglomération bayonnaise. Une balade facile, idéale en famille, fait le tour du plan d’eau et longe les canaux fréquentés par les hérons.

Situated a few hectometres from the Adour, the Arbéou plain and the barthes of Lahonce constitute an ecological complex of major interest between the village and the Bayonne agglomeration. An easy walk, ideal for families, goes around the lake and along the canals frequented by herons.

Die Ebene von Arbéou und die Barthes von Lahonce liegen nur wenige Hektometer vom Fluss Adour entfernt und bilden ein ökologisches Ensemble von großem Interesse zwischen dem Dorf und dem Ballungsraum Bayonne. Ein leichter Spaziergang, ideal für Familien, führt um die Wasserfläche herum und entlang der von Reihern frequentierten Kanäle.

Situate a pochi ettometri dall’Adour, la pianura di Arbéou e le barthes di Lahonce costituiscono un complesso ecologico di grande interesse tra il villaggio e l’agglomerato di Bayonne. Una facile passeggiata, ideale per le famiglie, fa il giro del lago e costeggia i canali frequentati dagli aironi.

Situado justo al lado del Aturri, tanto la llanura de Arbéou como los humedales de Lehuntze constituyen un entorno natural de gran interés a tan sólo dos pasos de Baiona. Un paseo muy fácil, ideal para las familias, que rodea el lago y recorre los canales frecuentados por las garzas.

