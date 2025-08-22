Base de canoë kayak Lafrançaise Tarn-et-Garonne
Base de canoë kayak
Base de canoë kayak Le Saula 82130 Lafrançaise Tarn-et-Garonne Occitanie
Descente en canoë, kayak sur l’Aveyron et le Tarn
http://www.canoe-tarnetgaronne.fr/ +33 6 74 96 82 82
English :
Canoeing and kayaking on the Aveyron and Tarn rivers
Deutsch :
Kanu-, Kajakfahrten auf dem Aveyron und dem Tarn
Italiano :
Canoa e kayak sui fiumi Aveyron e Tarn
Español :
Piragüismo y kayak en los ríos Aveyron y Tarn
