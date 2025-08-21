Base de loisirs Loire Forez Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Base de loisirs Loire Forez

Base de loisirs Loire Forez Accueil promenade du Guittay bords de Loire 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dans un cadre de verdure en bords de Loire, la base de loisirs (base nautique et de sports de pleine nature) vous propose des activités à la carte canoë kayak, trottinette tout terrain, course d’orientation, roller, tir à l’arc.

http://www.b2lf.com/ +33 6 72 91 24 64

English : Leisure parks Canoe Kayak, Cross-Country Scooter, Orienteering, Archery

In a beautiful natural setting on the banks of the river Loire, the leisure centre(water and outdoor sports base) offers you a large range of activities: canoeing-kayaking, crosscountry scooter, orienteering, nature trek, archery.

Deutsch : Base de Loisirs/ Freizeitanlage Loire Forez

Im Grünen am Ufer der Loire gelegen, bietet die Freizeitanlage (Wassersport und Sport in freier Natur) vielfältige Aktivitäten nach Wahl Kanu und Kayak, Orientierungslauf, Naturraid.

Italiano :

In un ambiente verde sulle rive della Loira, il centro per il tempo libero (centro per gli sport acquatici e all’aperto) offre una serie di attività: canoa, kayak, scooter fuoristrada, orienteering, rollerblade, tiro con l’arco.

Español : Zona de ocio Loire Forez

En un marco de naturaleza a orillas del Loira, la zona de ocio (base náutica y de deportes de naturaleza) le propone actividades a la carta: pirgagüismo, patinete todo terreno, carrera de orientación, raid de aventura, tiro con arco

