Base du Moulin Retournac Haute-Loire

Base du Moulin

Base du Moulin 778 chemin du Camping 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Nichée dans un agréable cadre verdoyant au bord de la Loire, la Base du Moulin est un lieu de pleine nature, idéal pour se retrouver en famille ou entre amis et pratiquer des activités sportives (sports d’eau, escalade, VTT…)

https://www.base-du-moulin.fr/ +33 6 67 97 61 06

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English :

Nestled in a pleasant, green setting on the banks of the Loire, Base du Moulin is a natural setting, ideal for getting together with family and friends for a range of sporting activities (water sports, climbing, mountain biking, etc.)

Deutsch :

Die Base du Moulin liegt in einer angenehmen grünen Umgebung am Ufer der Loire und ist ein Ort inmitten der Natur, ideal, um sich mit der Familie oder Freunden zu treffen und sportliche Aktivitäten auszuüben (Wassersport, Klettern, Mountainbike…)

Italiano :

Immersa in un piacevole contesto verde sulle rive della Loira, la Base du Moulin è un ambiente naturale, ideale per riunirsi con la famiglia o con gli amici e praticare una serie di attività sportive (sport acquatici, arrampicata, mountain bike, ecc.)

Español :

Enclavada en un agradable entorno verde a orillas del Loira, la Base du Moulin es un marco natural, ideal para reunirse con la familia o los amigos y disfrutar de diversas actividades deportivas (deportes náuticos, escalada, bicicleta de montaña, etc.)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-20 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme