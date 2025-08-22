Base VTT Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Base VTT Drôme Sud Provence

Base VTT Drôme Sud Provence Place Chausy 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Base VTT Drôme Sud Provence: 15 circuits dont 9 au départ de Saint Paul Trois Châteaux et 6 au départ de villes voisines, 4 niveaux de difficultés de vert à noir. Circuits mis en place par le Codep26, BE VTT, Olivier Fayolle, Alain Rivière, Baume Véloc.

http://www.ville-saintpaultroischateaux.fr/-Base-VTT-du-tricastin-.html +33 4 75 04 07 98

English :

Base VTT Drôme Sud Provence: 15 circuits, 9 from Saint Paul Trois Châteaux and 6 from neighboring towns, 4 levels of difficulty from green to black. Organized by Codep26, BE VTT, Olivier Fayolle, Alain Rivière, Baume Véloc.

Deutsch :

Mountainbike-Stützpunkt Drôme Sud Provence: 15 Strecken, davon 9 ab Saint Paul Trois Châteaux und 6 ab den Nachbarstädten, 4 Schwierigkeitsgrade von grün bis schwarz. Die Strecken wurden vom Codep26, BE VTT, Olivier Fayolle, Alain Rivière, Baume Véloc zusammengestellt.

Italiano :

Base VTT Drôme Sud Provence: 15 circuiti, 9 da Saint Paul Trois Châteaux e 6 dalle città vicine, 4 livelli di difficoltà dal verde al nero. Tour organizzati da Codep26, BE VTT, Olivier Fayolle, Alain Rivière, Baume Véloc.

Español :

Base VTT Drôme Sud Provence: 15 circuitos, 9 desde Saint Paul Trois Châteaux y 6 desde las ciudades vecinas, 4 niveles de dificultad de verde a negro. Circuitos organizados por Codep26, BE VTT, Olivier Fayolle, Alain Rivière, Baume Véloc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-22 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme