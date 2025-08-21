Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°10 Yviers Charente

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°10

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°10 Le bourg 16210 Yviers Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Changez de braquet, pour une ascension sur les coteaux du Montmorélien. Connus pour leur rudesse, ces paysages sont la certitude de croiser des points de vue incroyables. Vous verrez que le Sud Charente n’est pas aussi plat qu’on ne le croit

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 98 57 18

English : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°10

Change gear for a climb on the Montmorélien hillsides. Known for their ruggedness, these landscapes are the guarantee of incredible views. You will see that the South Charente is not as flat as you might think.

Deutsch : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°10

Schalten Sie einen Gang zurück und erklimmen Sie die Hänge des Montmorélien. Diese Landschaften sind für ihre Rauheit bekannt und bieten unglaubliche Ausblicke. Sie werden sehen, dass die Süd-Charente nicht so flach ist, wie man denkt

Italiano :

Cambiate marcia per salire sulle colline di Montmorélien. Conosciuti per la loro asprezza, questi paesaggi offrono sicuramente dei panorami incredibili. Vi accorgerete che la Charente meridionale non è così piatta come si potrebbe pensare

Español : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°10

Cambie de marcha para subir por las laderas del Montmorélien. Conocidas por su rudeza, estos paisajes ofrecen unas vistas increíbles. Comprobará que el sur de Charente no es tan llano como podría pensarse

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme