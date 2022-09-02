Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°9 Yviers Charente

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°9 Yviers Charente vendredi 1 août 2025.

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°9

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°9 Le Bourg 16210 Yviers Charente Nouvelle-Aquitaine

Sans doute l’un des tracés les plus vallonnés de la destination. Vous partirez à la rencontre de plaines céréalières, de cours d’eau et de villages pittoresques du Sud Charente. Un conseil… Gardez-en un peu sous la pédale !

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 98 57 18

English : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°9

This is probably one of the most hilly circuits in the region. You’ll encounter the cereal plains, waterways and picturesque villages of the South Charente. Keep your pedal to the metal! The experience may prove to be more difficult than expected…

Deutsch : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°9

Zweifellos eine der hügeligsten Strecken des Reiseziels. Sie werden auf Getreideebenen, Flüsse und malerische Dörfer der Süd-Charente treffen. Ein Tipp für Sie… Halten Sie sich ein wenig unter dem Pedal!

Italiano :

È senza dubbio uno degli itinerari più ondulati della regione. Il percorso si snoda attraverso le pianure coltivate a cereali, i corsi d’acqua e i pittoreschi villaggi della Charente meridionale. Un consiglio… Non perdete tempo!

Español : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°9

Se trata sin duda de una de las rutas más onduladas de la región. El recorrido atraviesa las llanuras cerealistas, los cursos de agua y los pueblos pintorescos del sur de la Charente. Un consejo… Acelere a fondo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme