Bateau électro solaire le Graoully La compagnie des bateaux de Metz Metz Moselle

Découvrez Metz d’une façon originale et unique avec une balade sur notre bateau électro solaire. Chauffé ou climatisé selon les saisons, Il navigue sans bruit, pour votre plus grand plaisir. Nous vous ferons découvrir des paysages insoupçonnés. Trois environnements différents, la Moselle et ses bateaux marchands puis une partie beaucoup plus sauvage méconnue, même pour les messins, une faune et une flore variées tout au long de cette croisière. Enfin nous arriverons dans un environnement chargé d’histoire en plein cœur de Metz avec la Cathédrale Saint Étienne, le plan d’eau et les remparts, le Pont Moyen et le Temple neuf.

3 balades vous sont proposées la Balade au fil de l’eau, le Repas au fil de l’eau et l’Apéro’Boat (départ à côté du Moyen-Pont pour les 3 balades).

Réservation sur le site internet.

L’agence commerciale de la Compagnie des Bateaux de Metz, située au 9, en Fournirue à Metz, vous accueille du lundi au vendredi et met en vente la billetterie des balades au fil de l’eau, apéro boat et repas au fil de l’eau. Il est également possible d’y acheter les tickets pour la navette fluviale Metz’O.

Notre embarcadère quant à lui se situe Quai Paul Vautrin, en bas du Moyen Pont. Et c’est à cet endroit que vous devez vous orienter pour embarquer si vous avez une réservation pour l’une de nos prestations.

http://www.la-compagnie-des-bateaux-de-metz.com/ +33 3 87 84 77 22

English :

Discover Metz in an original and unique way with a trip on our electro-solar boat. Heated or air-conditioned according to the season, it sails silently, for your pleasure. We’ll help you discover unsuspected landscapes. Three different environments: the Moselle and its merchant ships, then a much wilder part of the river, unknown even to the people of Metz, and a variety of flora and fauna throughout the cruise. Finally, we’ll arrive in an environment steeped in history, right in the heart of Metz, with Saint Étienne Cathedral, the lake and ramparts, the Pont Moyen and the Temple neuf.

there are 3 tours to choose from: the Balade au fil de l’eau , the Repas au fil de l’eau and the Apéro’Boat (departure next to the Moyen-Pont for all 3 tours).

Reservations on the website.

The Compagnie des Bateaux de Metz sales office, located at 9, en Fournirue in Metz, is open Monday to Friday, and sells tickets for the Riverboat tours, Apéro’Boat and Riverboat meals. You can also buy tickets for the Metz’O river shuttle.

Our landing stage is located at Quai Paul Vautrin, below the Moyen Pont. And it’s here that you should direct yourself to board if you have a reservation for one of our services.

Deutsch :

Entdecken Sie Metz auf eine originelle und einzigartige Weise mit einer Fahrt auf unserem Elektro-Solarboot. Das Boot ist je nach Jahreszeit beheizt oder klimatisiert und fährt zu Ihrem Vergnügen geräuschlos. Wir lassen Sie ungeahnte Landschaften entdecken. Drei verschiedene Umgebungen: die Mosel mit ihren Handelsschiffen, dann ein viel wilderer Teil, der selbst den Einwohnern von Metz unbekannt ist, eine vielfältige Flora und Fauna während der gesamten Fahrt. Schließlich werden wir in einer geschichtsträchtigen Umgebung im Herzen von Metz ankommen, mit der Kathedrale Saint Etienne, der Wasserfläche und den Stadtmauern, der Pont Moyen und dem Temple neuf.

es werden Ihnen 3 Spaziergänge angeboten: die Balade au fil de l’eau, das Repas au fil de l’eau und das Apéro’Boat (Abfahrt neben der Moyen-Pont für alle 3 Spaziergänge).

Reservierung auf der Website.

Die Handelsagentur der Compagnie des Bateaux de Metz, die sich in 9, en Fournirue in Metz befindet, empfängt Sie von Montag bis Freitag und bietet den Kartenverkauf für die Fahrten am Wasser, das Apéro Boat und das Essen am Wasser an. Außerdem können Sie hier Fahrkarten für den Flussschifffahrtsbus Metz’O kaufen.

Unsere Anlegestelle befindet sich am Quai Paul Vautrin, unterhalb der Mittleren Brücke. Wenn Sie eine Reservierung für eine unserer Dienstleistungen haben, müssen Sie sich an diesem Ort orientieren, um an Bord zu gehen.

Italiano :

Scoprite Metz in modo unico e originale con una gita sul nostro battello a energia solare. Riscaldato o climatizzato a seconda della stagione, naviga silenziosamente per il vostro piacere. Vi mostreremo paesaggi insospettabili. Tre ambienti diversi, la Mosella e le sue navi mercantili, poi una parte molto più selvaggia e poco conosciuta, anche dagli abitanti di Metz, e una varietà di flora e fauna durante tutta la crociera. Infine, arriveremo in un ambiente ricco di storia, proprio nel cuore di Metz, con la Cattedrale di Saint Étienne, il lago e i bastioni, il Pont Moyen e il Temple neuf.

si possono scegliere 3 percorsi: la Passeggiata sul fiume, il Pasto sul fiume e l’Apéro’Boat (con partenza dal Moyen-Pont per tutti e 3 i percorsi).

Prenotazioni sul sito web.

L’ufficio vendite della Compagnie des Bateaux de Metz, situato al numero 9 di en Fournirue a Metz, è aperto dal lunedì al venerdì e vende i biglietti per le gite sul fiume, l’Apéro’Boat e il pasto sul fiume. È inoltre possibile acquistare i biglietti per la navetta fluviale Metz’O.

Il nostro imbarcadero si trova su Quai Paul Vautrin, sotto il Moyen Pont. È qui che dovete imbarcarvi se avete prenotato uno dei nostri servizi.

Español :

Descubra Metz de una forma única y original con un paseo en nuestro barco propulsado por energía solar. Calentado o climatizado según la temporada, navega silenciosamente para su placer. Le mostraremos paisajes insospechados. Tres ambientes diferentes, el Mosela y sus barcos mercantes, luego una parte mucho más salvaje y poco conocida, incluso para los habitantes de Metz, y una gran variedad de flora y fauna a lo largo del crucero. Por último, llegaremos a un entorno cargado de historia, en pleno corazón de Metz, con la catedral de Saint Étienne, el lago y las murallas, el Pont Moyen y el Temple neuf.

hay 3 recorridos a elegir: el Paseo Fluvial, la Comida Fluvial y el Apéro’Boat (con salida desde el Moyen-Pont para los 3 recorridos).

Reservas en el sitio web.

La oficina de ventas de la Compagnie des Bateaux de Metz, situada en el número 9 de la Fournirue de Metz, está abierta de lunes a viernes y vende billetes para los paseos fluviales, el Apéro’Boat y la comida fluvial. También puede comprar billetes para la lanzadera fluvial Metz’O.

Nuestro embarcadero se encuentra en el Quai Paul Vautrin, bajo el Moyen Pont. Y es aquí donde debe dirigirse para embarcar si tiene una reserva para uno de nuestros servicios.

