Bateau solaire Solis Mettensis Metz Moselle

Découverte de Metz, de son environnement et de son histoire à bord du Solis en bateau promenade à énergie solaire, de façon conviviale grâce à sa capacité de 11 passagers maximum.
Promenade de 55 minutes, départ au plan d’eau. Visite histoire et patrimoine écologie urbaine.
Sur réservation visite petit déjeuner à 10h00; visite déjeuner, midi promenade pique-nique du terroir; visite apéritive à 18h30. Visite nocturne, la magie de Metz illuminée. Tous les jours d’avril à novembre ! (de novembre à avril uniquement sur réservations).
https://www.metz-bateau-solaire.com/ +33 7 71 75 72 94
English :
Discover Metz, its environment and its history on board the Solis in a solar-powered promenade boat, in a convivial way thanks to its capacity of up to 11 passengers.
A 55-minute walk, starting at the water level. Visit history and heritage urban ecology
By reservation: breakfast visit at 10:00 am; lunch visit, lunch and local picnic; aperitif visit at 6:30 pm. Night visit, the magic of Metz illuminated. Every day from April to November! (from November to April only by reservation).
Deutsch :
Entdecken Sie Metz, seine Umgebung und seine Geschichte an Bord der Solis, einem solarbetriebenen Ausflugsboot, auf gesellige Weise dank seiner Kapazität von maximal 11 Passagieren.
Fahrt von 55 Minuten, Abfahrt am Plan d’eau. Besichtigung von Geschichte und Kulturerbe Stadtökologie
Mit Reservierung: Frühstücksführung um 10.00 Uhr; Führung zum Mittagessen, Mittagspicknick mit regionalen Produkten; Aperitifführung um 18.30 Uhr. Nächtliche Besichtigung, der Zauber des beleuchteten Metz. Täglich von April bis November! (von November bis April nur auf Reservierung).
Italiano :
Scoprite Metz, il suo ambiente e la sua storia a bordo del Solis, un battello a energia solare, in modo conviviale grazie alla sua capacità di 11 passeggeri al massimo.
Un tour di 55 minuti, con partenza dal lungomare. Tour della storia e del patrimonio ecologia urbana
Su prenotazione: tour della colazione alle 10:00; tour del pranzo, tour del picnic a pranzo; tour dell’aperitivo alle 18:30. Visita notturna, la magia di Metz illuminata. Tutti i giorni da aprile a novembre! (da novembre ad aprile solo su prenotazione).
Español :
Descubra Metz, su entorno y su historia a bordo del Solis, un barco propulsado por energía solar, de una forma muy agradable gracias a su capacidad de 11 pasajeros como máximo.
Un recorrido de 55 minutos, con salida desde el paseo marítimo. Recorrido por la historia y el patrimonio la ecología urbana
Con reserva: tour de desayuno a las 10:00 horas; tour de almuerzo, tour de picnic a la hora de comer; tour de aperitivo a las 18:30 horas. Visita nocturna, la magia de Metz iluminada. Todos los días de abril a noviembre (de noviembre a abril sólo con reserva).
