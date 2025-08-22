Baudiment Circuit n°36 Naintré Vienne

Baudiment Circuit n°36 Naintré Nouvelle-Aquitaine

Baudiment Circuit n°36 Naintré Vienne vendredi 1 mai 2026.

Baudiment Circuit n°36 A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Baudiment Circuit n°36 Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-de-baudiment-a-naintre/   +33 5 49 21 05 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Baudiment Circuit n°36

Deutsch : Baudiment Circuit n°36

Italiano :

Español : Baudiment Circuit n°36

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine