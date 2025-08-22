BAUGÉ CIRCUIT DES FOUGÈRES Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

BAUGÉ CIRCUIT DES FOUGÈRES

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR BAUGÉ CIRCUIT DES FOUGÈRES 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Préparez-vous pour une randonnée combinant nature, patrimoine et émerveillement à chaque pas.

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/ +33 2 41 79 01 77

English :

Get ready for a hike that combines nature, heritage and wonder at every step.

Deutsch :

Bereiten Sie sich auf eine Wanderung vor, die Natur, Kulturerbe und Staunen bei jedem Schritt verbindet.

Italiano :

Preparatevi a una passeggiata che unisce natura, patrimonio e meraviglia a ogni passo.

Español :

Prepárese para un paseo que combina naturaleza, patrimonio y asombro a cada paso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Anjou tourime