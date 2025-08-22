BAUNE LA RONDE DES ARBRES Loire-Authion Maine-et-Loire

Bauné La Ronde des Arbres

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Bauné La Ronde des Arbres 49140 Loire-Authion Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 5900.0 Tarif :

Préparez-vous à une randonnée qui vous permettra de vous connecter avec la nature, d’explorer l’histoire locale et de ressentir la quiétude qui émane des lieux.

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/ +33 2 41 79 01 77

English :

Get ready for a hike that will allow you to connect with nature, explore local history and feel the tranquility that emanates from the area.

Deutsch :

Bereiten Sie sich auf eine Wanderung vor, bei der Sie sich mit der Natur verbinden, die lokale Geschichte erforschen und die Ruhe spüren können, die von den Orten ausgeht.

Italiano :

Preparatevi a un’escursione che vi permetterà di entrare in contatto con la natura, esplorare la storia locale e sentire la tranquillità che emana la zona.

Español :

Prepárese para una excursión que le permitirá conectar con la naturaleza, explorar la historia local y sentir la tranquilidad que emana de la zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par Anjou tourime