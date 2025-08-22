Bazens, à contre Courant… Bazens Lot-et-Garonne

Bazens, à contre Courant… A pieds Facile

Bazens, à contre Courant… 47130 Bazens Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Cette balade vous fera plonger dans la vallée du ruisseau le Courant avant de remonter sur le plateau pour admirer les nombreux points de vue sur la Vallée du Lot et la Vallée de la Garonne.

English : Bazens, à contre Courant…

This walk will take you down into the valley of the Courant stream before going up to the plateau to admire the many viewpoints over the Lot Valley and the Garonne Valley.

Deutsch : Bazens, à contre Courant…

Bei dieser Wanderung tauchen Sie in das Tal des Baches le Courant ein, bevor Sie auf das Plateau hinaufsteigen, um die zahlreichen Aussichtspunkte auf das Lot-Tal und das Garonne-Tal zu bewundern.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà nella valle del torrente Courant prima di risalire sull’altopiano per ammirare i numerosi panorami sulla Valle del Lot e sulla Valle della Garonna.

Español : Bazens, à contre Courant…

Este paseo le llevará al valle del arroyo Courant antes de subir a la meseta para admirar las numerosas vistas sobre el valle del Lot y el valle del Garona.

