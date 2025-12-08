BEAUFORT LE CHEMIN DE ST CÔME Beaufort Hérault

BEAUFORT LE CHEMIN DE ST CÔME A pieds Facile

BEAUFORT LE CHEMIN DE ST CÔME Chemin des Abreuvoirs 34210 Beaufort Hérault Occitanie

Durée : 150 Distance : 750.0 Tarif :

Balade douce et culturelle au cœur du Minervois, idéale pour les amateurs de patrimoine et de paysages ouverts. Cet itinéraire vous fera découvrir le terroir de Beaufort, la chapelle pré-romane Saint-Côme ainsi que le cœur ancien du village, tout en vous offrant de magnifiques points de vue dégagés sur la plaine du Minervois, la montagne d’Alaric et les Pyrénées !

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

Italiano :

Una passeggiata dolce e culturale nel cuore del Minervois, ideale per gli amanti del patrimonio e della natura aperta. Questo itinerario vi farà conoscere il terroir di Beaufort, la cappella preromanica di Saint-Côme e il cuore antico del villaggio, offrendo al contempo magnifici panorami sulla pianura del Minervois, sui monti Alaric e sui Pirenei!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme