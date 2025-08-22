Beaujolais des crus La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

Beaujolais des crus Vélo à assistance électrique Difficulté moyenne

Beaujolais des crus 2 Le Clos Méziat 71570 La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 28000.0 Tarif :

Parcours de 28 kilomètres à travers les vignes du Mâconnais-Beaujolais.

+33 3 85 21 07 14

English :

A 28 kilometer route through the vineyards of the Mâconnais-Beaujolais.

Deutsch :

28 Kilometer lange Strecke durch die Weinberge des Mâconnais-Beaujolais.

Italiano :

Un percorso di 28 chilometri attraverso i vigneti della regione del Mâconnais-Beaujolais.

Español :

Un recorrido de 28 kilómetros por los viñedos de la región de Mâconnais-Beaujolais.

