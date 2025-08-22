Beaujolais des crus La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire
Beaujolais des crus La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Beaujolais des crus Vélo à assistance électrique Difficulté moyenne
Beaujolais des crus 2 Le Clos Méziat 71570 La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 28000.0 Tarif :
Parcours de 28 kilomètres à travers les vignes du Mâconnais-Beaujolais.
Difficulté moyenne
+33 3 85 21 07 14
English :
A 28 kilometer route through the vineyards of the Mâconnais-Beaujolais.
Deutsch :
28 Kilometer lange Strecke durch die Weinberge des Mâconnais-Beaujolais.
Italiano :
Un percorso di 28 chilometri attraverso i vigneti della regione del Mâconnais-Beaujolais.
Español :
Un recorrido de 28 kilómetros por los viñedos de la región de Mâconnais-Beaujolais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data