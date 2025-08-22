BEAUMONT-DE-PERTUIS Entre collines boisées et cultures ancestrales Pertuis Vaucluse

BEAUMONT-DE-PERTUIS Entre collines boisées et cultures ancestrales

BEAUMONT-DE-PERTUIS Entre collines boisées et cultures ancestrales 84120 Pertuis Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 240 Distance : 12500.0 Tarif :

Une belle découverte du patrimoine agricole du Luberon, entrecoupée de passages en forêt de résineux et feuillus.

English :

Deutsch :

Eine schöne Entdeckung des landwirtschaftlichen Erbes des Luberon, unterbrochen von Abschnitten durch Nadel- und Laubwälder.

Italiano :

Un ottimo modo per scoprire il patrimonio agricolo del Luberon, intervallato da tratti di foresta di conifere e latifoglie.

Español :

Una excelente manera de descubrir el patrimonio agrícola del Luberon, intercalado con tramos de bosque de coníferas y caducifolio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc Naturel Régional du Luberon