Beauziac, balade vers l’église du Tren Beauziac Lot-et-Garonne

Beauziac, balade vers l’église du Tren 47700 Beauziac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Cette promenade vous fera découvrir les multiples facettes de la forêt Landaise parcelles anciennes où poussent chênes, chênes lièges, charmes, châtaigniers, etc… et de vastes espaces plantés de pins maritimes.

English : Beauziac, balade vers l’église du Tren

This walk will make you discover the multiple facets of the Landes forest: old plots of land where oaks, cork oaks, hornbeams, chestnut trees, etc… grow and vast areas planted with maritime pines.

Deutsch : Beauziac, balade vers l’église du Tren

Auf diesem Spaziergang werden Sie die vielen Facetten des Waldes in der Region Landaise kennenlernen: alte Parzellen, in denen Eichen, Korkeichen, Hainbuchen, Kastanien usw. wachsen, und weite Flächen, die mit Strandkiefern bepflanzt sind.

Italiano :

Questa passeggiata vi farà scoprire le molteplici sfaccettature della foresta delle Landes: vecchi appezzamenti di terreno dove crescono querce, sughere, carpini, castagni, ecc. e vaste aree coltivate a pini marittimi.

Español : Beauziac, balade vers l’église du Tren

Este paseo le permitirá descubrir las múltiples facetas del bosque de las Landas: antiguas parcelas en las que crecen encinas, alcornoques, carpes, castaños, etc., y amplias zonas plantadas de pinos marítimos.

