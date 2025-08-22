Belles vues En VTT assistance électrique Difficile

En suivant ces sentiers, vous apprécierez l’harmonie des paysages tout en courbes équilibre de bois, prés, ruisseaux, étangs et collines, solides maisons de granit rose. Son économie reste tournée vers l’élevage des blanches , ces vaches charolaises que verrez avec leurs petits dans des prés bordés de haies vives. Son église se remarque par une belle abside romane du XIIe siècle, elle accueille chaque année des musiciens de jazz de grande renommée, séduits par son acoustique.

As you follow these paths, you’ll appreciate the harmony of the curving landscape: a balance of woods, meadows, streams, ponds and hills, with solid pink granite houses. The village’s economy is still based on the breeding of blanches , or Charolais cows, which you’ll see with their young in meadows bordered by hedges. The church, with its beautiful 12th-century Romanesque apse, welcomes renowned jazz musicians every year, attracted by its acoustics.

Wenn Sie diesen Wegen folgen, werden Sie die Harmonie der kurvenreichen Landschaften schätzen: ein Gleichgewicht von Wäldern, Wiesen, Bächen, Teichen und Hügeln, solide Häuser aus rosa Granit. Seine Wirtschaft ist nach wie vor auf die Zucht der Blanches , der Charolais-Kühe, ausgerichtet, die Sie mit ihren Kälbern auf den von Hecken gesäumten Wiesen sehen werden. Ihre Kirche fällt durch eine schöne romanische Apsis aus dem 12. Jahrhundert auf und empfängt jedes Jahr renommierte Jazzmusiker, die von ihrer Akustik begeistert sind.

Seguendo questi sentieri, si apprezza l’armonia della campagna sinuosa: un equilibrio di boschi, prati, ruscelli, stagni e colline, con solide case di granito rosa. La sua economia si basa ancora sull’allevamento delle blanches , le mucche Charolais che vedrete con i loro piccoli nei prati delimitati da siepi. La sua chiesa vanta una bellissima abside romanica del XII secolo e ogni anno ospita alcuni dei più importanti musicisti jazz del mondo, conquistati dalla sua acustica.

Al seguir estos caminos, apreciará la armonía de la campiña curvilínea: un equilibrio de bosques, prados, arroyos, estanques y colinas, con sólidas casas de granito rosa. Su economía sigue basándose en la cría de blanches , las vacas charolesas que verá con sus crías en los prados bordeados de setos. Su iglesia, con un bello ábside románico del siglo XII, acoge cada año a los mejores músicos de jazz del mundo, conquistados por su acústica.

