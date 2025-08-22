Belvédère de Tupin-et-Semons Tupin-et-Semons Rhône

Belvédère de Tupin-et-Semons

Belvédère de Tupin-et-Semons Chemin du Belvédère 69420 Tupin-et-Semons Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Ce point de vue spectaculaire et original, permet une mise en valeur inédite des paysages, et un de porter un autre regard sur le fleuve et la Côte Rôtie.

Un sentier de randonnée entre Rhône et vignobles permet de découvrir ce lieu emblématique.

https://www.vienne-condrieu.com/ +33 4 74 53 70 10

English :

This spectacular, original vantage point showcases the landscape in a whole new light, offering a different perspective on the river and Côte Rôtie.

A hiking trail between the Rhône and the vineyards allows you to discover this emblematic site.

Deutsch :

Dieser spektakuläre und originelle Aussichtspunkt ermöglicht es, die Landschaft auf ganz neue Weise zur Geltung zu bringen und einen anderen Blick auf den Fluss und die Côte Rôtie zu werfen.

Ein Wanderweg zwischen Rhône und Weinbergen ermöglicht es, diesen symbolträchtigen Ort zu entdecken.

Italiano :

Questo punto di osservazione spettacolare e originale mostra il paesaggio in modo del tutto nuovo, offrendo ai visitatori una prospettiva diversa sul fiume e sulla Côte Rôtie.

Un sentiero escursionistico tra il Rodano e i vigneti offre la possibilità di scoprire questo sito emblematico.

Español :

Este espectacular y original mirador ofrece una nueva perspectiva del paisaje, del río y de la Côte Rôtie.

Una ruta de senderismo entre el Ródano y los viñedos permite descubrir este lugar emblemático.

