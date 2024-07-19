Belvédère du bois de la Glière Randonnée pédestre Pralognan-la-Vanoise Savoie

Belvédère du bois de la Glière Randonnée pédestre les Fontanettes 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un belvédère qui vous permet d’admirer le paysage ondulant de la cime des arbres, une très belle vue à 360° sur l’environnement.

http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Hiking Belvedere at Bois de la Glière

From this amazing viewpoint, marvel at the rolling landscape of the forest canopy, and enjoy a 360° view of the surrounding environment.

Deutsch :

Ein Aussichtspunkt, von dem aus Sie die wogende Landschaft von den Baumwipfeln aus bewundern können, ein sehr schöner 360°-Blick auf die Umgebung.

Italiano :

Un punto di osservazione che permette di ammirare il paesaggio ondulato dalle cime degli alberi, una bella vista a 360° sull’ambiente.

Español : Senderismo Belvedere en Bois de la Glière

Un mirador que permite admirar el paisaje ondulado desde las copas de los árboles, una hermosa vista de 360° del entorno.

