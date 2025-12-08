Belvédère du Gratteris Tarcenay-Foucherans Doubs
Belvédère du Gratteris A pieds Difficulté moyenne
Belvédère du Gratteris Cimetière de Foucherans Fromagerie de Trépot 25620 Tarcenay-Foucherans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
À travers bois, au détour d’une chapelle et d’un arboretum, le belvédère du Gratteris offre un panorama insoupçonné allant du Mont Poupet à la plaine de Saône.
English :
Through the woods, past a chapel and an arboretum, the Gratteris belvedere offers an unsuspected panorama stretching from Mont Poupet to the Saône plain.
Deutsch :
Durch Wälder, vorbei an einer Kapelle und einem Arboretum bietet der Aussichtspunkt von Gratteris ein ungeahntes Panorama, das vom Mont Poupet bis zur Saône-Ebene reicht.
Italiano :
Attraverso il bosco, passando per una cappella e un arboreto, il belvedere di Gratteris offre un panorama insospettabile che spazia dal Mont Poupet alla piana della Saona.
Español :
A través del bosque, pasando por una capilla y un arboreto, el mirador de Gratteris ofrece un panorama insospechado que se extiende desde el Monte Poupet hasta la llanura del Saona.
