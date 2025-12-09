Belvédères de Lizine Lizine Doubs

Belvédères de Lizine A pieds Difficulté moyenne

Belvédères de Lizine Église, Lizine 25330 Lizine Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6630.0 Tarif :

Pas moins de trois belvédères sur la Loue et le Lison agrémentent cette balade familiale serpentant entre les lapiaz, ces champs de pierres labyrinthiques.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1983

English :

No fewer than three lookouts over the Loue and Lison rivers enhance this family-friendly walk winding between lapiaz, labyrinthine fields of stone.

Deutsch :

Nicht weniger als drei Aussichtspunkte über die Loue und den Lison schmücken diese Familienwanderung, die sich zwischen den Lapiaz, den labyrinthartigen Steinfeldern, hindurchschlängelt.

Italiano :

Tre sono i belvedere sui fiumi Loue e Lison in questa passeggiata adatta alle famiglie che si snoda tra i lapiaz, labirintici campi di pietra.

Español :

Nada menos que tres miradores sobre los ríos Loue y Lison componen este paseo familiar que serpentea por los lapiaz, laberínticos campos de piedra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data