Belvédères de Lizine Lizine Doubs
Belvédères de Lizine A pieds Difficulté moyenne
Belvédères de Lizine Église, Lizine 25330 Lizine Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Pas moins de trois belvédères sur la Loue et le Lison agrémentent cette balade familiale serpentant entre les lapiaz, ces champs de pierres labyrinthiques.
Difficulté moyenne
English :
No fewer than three lookouts over the Loue and Lison rivers enhance this family-friendly walk winding between lapiaz, labyrinthine fields of stone.
Deutsch :
Nicht weniger als drei Aussichtspunkte über die Loue und den Lison schmücken diese Familienwanderung, die sich zwischen den Lapiaz, den labyrinthartigen Steinfeldern, hindurchschlängelt.
Italiano :
Tre sono i belvedere sui fiumi Loue e Lison in questa passeggiata adatta alle famiglie che si snoda tra i lapiaz, labirintici campi di pietra.
Español :
Nada menos que tres miradores sobre los ríos Loue y Lison componen este paseo familiar que serpentea por los lapiaz, laberínticos campos de piedra.
